Quatro palestras sobre temas como saúde mental, diversidade geracional, clima organizacional e cases de sucesso no empreendedorismo deram início ao primeiro CIC Connection. O evento, promovido pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), se propõe à qualificação da alta gestão empresarial. Nesta quarta-feira (4), mais de 700 pessoas estiveram presentes no UCS Teatro para trocas de experiência e networking.