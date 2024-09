A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul vai repetir a licitação para selecionar a empresa que será responsável por implantar o serviço de telemedicina no município. A medida ocorre após as 24 empresas candidatas, que apresentaram propostas, terem a documentação reprovada durante uma análise técnica. A nova data de abertura da licitação deve ser publicada nos próximos dias.