Mesmo material com novo produto: consumidores ganham mais possibilidades com embalagens diversificadas para bebidas

Basta andar pelos corredores de bebidas nos mercados de Caxias do Sul e da Serra para notar a diversidade de produtos. São vinhos, cervejas, espumantes, refrigerantes (com ou sem açúcar), água com gás, água sem gás, sucos, chás, kombuchas, entre outras opções. O que anda chamando atenção também é o que dá o primeiro contato com o consumidor: a embalagem. Ao mesmo tempo em que aumentaram as possibilidades de escolhas para consumo, visivelmente as mercadorias vêm distribuídas em mais formatos. Por exemplo, vinho, espumante e água na latinha de alumínio, ou a cerveja em um recipiente PET.