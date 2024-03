No sachê, orgânico ou in natura, o chá é um queridinho para todas as estações do ano. Seja para a saúde ou simplesmente para aproveitá-lo após uma refeição, um lanche ou uma pausa nos afazeres. No país e consequentemente no Estado, a produção parece crescer cada vez mais, conforme percepção da Associação Brasileira do Chá (ABChá). É um setor ainda carente de números, mas se depender de quem atua há anos neste cultivo e produção na Serra, a visão é a mesma: os consumidores procuram ainda mais o produto e as novidades que surgem, como os blends (que pode conter uma mistura de frutas, ervas e folhas para um novo sabor e aroma).