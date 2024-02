Do hábito milenar ao consumo que se adapta à evolução do mundo, o mercado de chás cresce a cada ano — em adeptos e em produtos. Da tradicional às infusões, da quente à gelada, a bebida ganha espaço como item saudável e movimenta a indústria em busca de novas misturas. Os dados que mapeiam a força deste vapor ainda são poucos no país, mas já contabilizam mais de cem empresas apostando no ramo, somente entre as que compõe a Associação Brasileira do Chá (ABChá).