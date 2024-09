"As regras mudaram, você está preparado?" provocou o palestrante José Salibi Neto aos mais de 700 presentes no UCS Teatro para o segundo dia de CIC Connection, nesta quinta-feira (5), em Caxias do Sul. O evento, voltado à qualificação da alta gestão empresarial, se consolida como oportunidade para ampliar conhecimentos. A expectativa é ter uma nova edição, mas ainda sem data definida.