Falta um mês para se encerrar o prazo de declaração de Imposto de Renda para moradores de municípios gaúchos atingidos pela forte chuva de maio — no restante do país, o limite era 31 de maio. Até esta quarta-feira (31), 338.874 pessoas já haviam entregue a documentação na região da Serra. Com isso, ficam faltando apenas 50.770 (13% do total), que devem fazer o procedimento até 31 de agosto.