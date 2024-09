Connection Experience traz 51 produtores com selo de Indicação Geográfica para Gramado

Gramado recebe nesta semana, de quarta-feira (28) a sábado (31), 51 produtores com selo de Indicação Geográfica de 14 Estados das cinco regiões brasileiras. Com atrações gratuitas e credenciamento solidário, a sétima edição do Connection Experience, realizado pela Rossi & Zorzanello Eventos e Empreendimentos, em parceria com o Sebrae, repete o tema de 2023, Terroirs do Brasil. A ideia é divulgar e promover o desenvolvimento de produtos com certificação de origem, como alimentos, bebidas e artesanato. A feira reúne produtores, consumidores, chefs de cozinha e painelistas.