Entidades listam motivos para a disparada no crescimento do setor de serviços em Caxias do Sul

Resquícios da pandemia, mudança no direcionamento de renda dos consumidores, reformulação de negócios tradicionais, protagonismo do Aeroporto Hugo Cantergiani e transferência de jogos da dupla Gre-Nal são listados por entidades como alguns dos motivos para o crescimento do setor de serviços em Caxias do Sul. Em 12 meses, o segmento acumula ascensão de 18,3%. Nos seis primeiros meses de 2024, a alta foi de 16,4%, segundo dados da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) do município.