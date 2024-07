Setor de motor homes registra crescimento no país e no polo automotivo da Serra

Uma casa sobre rodas, com conforto, espaço bem utilizado e a facilidade de poder viajar pelo mundo. Os modelos de motor homes podem variar bastante, desde vans simples adaptadas até modelos sofisticados, com mais espaço e opções de luxo. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o período pós restrições da pandemia de covid-19 tem marcado uma retomada no setor. Segundo estudo do Sebrae, a projeção é de que o setor continue em alta, com taxas anuais de crescimento entre 6,3% e 11,2%. Já a Associação Nacional dos Fabricantes de Trailers, Reboques e Engates (Anfatre) divulgou que pesquisas feitas com fabricantes de todo o Brasil mostraram que algumas empresas chegaram a ter um aumento de 50% nas demandas. Na Serra, empresários do setor ratificam que há crescimento.