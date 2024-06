O prazo para a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) foi prorrogado até 31 de agosto para os municípios gaúchos afetados pela chuva, como Caxias do Sul. A nova data dá três meses a mais para aqueles contribuintes que não tinham enviado o documento. Mais do que isso, é mais uma oportunidade para destinar parte do imposto devido para ajudar as vítimas das enchentes no Estado. É uma modalidade que já existia, mas que torna-se ainda mais importante na destinação de recursos para fundos municipais e estadual vinculados ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Estatuto do Idoso. Contribuintes de outros pontos do RS podem destinar os recursos para Serra ou outras regiões atingidas.