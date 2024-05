Quem ainda não fez a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), ganhou três meses a mais para providenciar a documentação, até 31 de agosto — antes era 31 de maio, mas o prazo foi prorrogado para os contribuintes de 336 municípios do Rio Grande do Sul afetados pela crise climática. A entrega da documentação é com referência aos rendimentos de 2023. O contribuinte que não cumprir o prazo será multado.