Cumprir as obrigações fiscais é uma necessidade para o Microempreendedor Individual (MEI), especialmente para aqueles que superaram o limite de rendimentos tributáveis estabelecidos. Para os MEIs que obtiveram ganhos acima de R$28.559,70 no ano de 2023, surge a necessidade de lidar com duas declarações fiscais: a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN SIMEI) e a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).