Mesmo em meio aos transtornos causados pela chuva no Rio Grande do Sul, o Dia das Mães segue sendo uma data otimista para o comércio caxiense. Na pesquisa realizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL), a procura por presentes para o Dia das Mães, comemorado neste domingo (12), deveria apresentar crescimento de 4,9% em comparação a 2023. No entanto, o resultado da pesquisa pode não se confirmar em função da situação do Estado, apesar de as vendas atuais serem consideradas boas pelos comerciantes.