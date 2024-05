A economia de Caxias do Sul apresentou crescimento de 12,8% em março de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (9) pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).



Além do saldo positivo em relação ao mesmo mês de 2023, houve crescimento no comparativo com fevereiro deste ano, quando a economia aqueceu 4,5%. No acumulado do trimestre, o saldo é de 10,6%. O setor que mais registrou acréscimo foi a indústria, com 5,2%, seguida por serviços (4,5%) e comércio (2,4%).