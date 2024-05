Uma pesquisa realizada pela Ceasa Serra aponta uma alta de 29,9% no valor de venda da unidade da alface — tanto a lisa como a crespa — na central de abastecimento. O levantamento foi realizado entre os dias 30 de abril e 7 de maio, considerado um dos períodos mais críticos do impacto da chuva no Rio Grande do Sul, e que também teve resultados em Caxias do Sul, onde fica a Ceasa Serra.