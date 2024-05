A agricultura de Caxias do Sul e região começa a sentir os impactos da chuva da última semana que afetou praticamente todo o Rio Grande do Sul. Na Ceasa Serra, que fica no bairro Santa Lúcia, em Caxias, e atende 11 municípios, o maior problema registrado na manhã desta terça-feira (7) era o abastecimento das chamadas folhosas, principalmente a alface.