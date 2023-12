Maior centro de comercialização de hortifrutigranjeiros do interior Rio Grande do Sul, a Ceasa Serra está completando 25 anos de atividades. Para celebrar a data, formalizada em novembro de 1998, está marcada para esta sexta-feira (8), às 17h, uma solenidade em alusão às duas décadas e meia de existência do centro de comercialização de itens alimentícios. Um estabelecimento onde atuam cerca de 250 produtores rurais e 40 atacadistas em pavilhões na Rua Jacob Luchesi, no bairro Santa Lúcia, em Caxias do Sul.