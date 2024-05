Desde o fim da semana passada, os carregamentos de combustível estão conseguindo chegar a Caxias do Sul, garantindo o abastecimento nos postos de gasolina. A situação, porém, ainda não está totalmente normalizada. A preocupação do setor agora é com o fornecimento de gás de cozinha (GLP), tanto por botijões quanto por caminhões que abastecem diretamente prédios e empresas.