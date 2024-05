Em abril de 2020, a urgência no combate à pandemia do coronavírus mobilizou empresários de Bento Gonçalves a criar um grupo que teve à frente o Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) para ajudar a prefeitura em medidas que escapariam às possibilidades do poder público. Foi assim, num mutirão solidário, que se construiu em tempo recorde 40 leitos de UTI junto à UPA 24 Horas. Agora, quatro anos depois, quando o prefeito Diogo Siqueira procurou o mandatário do CIC, Carlos Lazzari, para pedir apoio às ações para salvar vidas no interior atingido pela enchente, o mesmo grupo foi remobilizado, reativando até a mesma conta bancária aberta na época da pandemia, para novamente unir forças com o poder público diante de uma situação de exceção.