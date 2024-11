Começa nesta segunda-feira (18) a Zero Grau – Feira de Calçados e Acessórios no Centro de Eventos do Serra Park (Viação Férrea, 100), em Gramado. O evento é voltado para lojistas, importadores e marcas e conta com mais de 150 expositores. Além dos lançamentos do setor, a feira aposta em produtos exclusivos de produção local.