Nesta segunda-feira (15), quando completa um mês do início do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda, 51.088 contribuintes de Caxias do Sul já haviam enviado a documentação. Os dados são da Receita Federal e representam 29,15% do público total, estimado em 175.262 mil envios em 2024. O prazo começou em 15 de março e segue até 31 de maio.