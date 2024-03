Desde o último dia 15 de março, a Receita Federal recebe as declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Para quem tiver dúvidas sobre como entregar tudo corretamente ao Leão, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) oferece orientação gratuita aos moradores caxienses. Ela precisa ser agendada pelo e-mail naf@ucs.br e ocorre de forma permanente às terças, das 18h ás 19h30min, no Bloco J do Campus-Sede.