Com processo todo digitalizado e uma modalidade pré-preenchida, a entrega das declarações de Imposto de Renda foi facilitada ao longo dos anos. No entanto, o que continua é a lista de documentos necessários a serem entregues. Antecipar a procura e a entrega dos comprovantes que informam os rendimentos e gastos ao longo do ano anterior significa menos dor de cabeça e ainda ser beneficiado por uma restituição antecipada.