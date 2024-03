Quem teve remuneração anual igual ou superior a R$ 30.639,90 no ano passado poderá declarar o Imposto de Renda Pessoa Física a partir do dia 15 de março, quando estará aberto o programa online no site da Receita Federal. O valor dos ganhos para a declaração foi atualizado pela primeira vez desde 2015. No ano passado, era R$ 28.559,70.