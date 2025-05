Micheli Machado e Robson Nunes anunciam perda de bebê no final da gestação

Ao buscar atendimento na maternidade, os médicos constataram que não havia mais batimentos cardíacos. A atriz foi internada e passou por uma cesariana de emergência no sábado (10), para a retirada da bebê.

A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do casal, que divulgou uma nota agradecendo o apoio recebido e pedindo respeito ao momento de luto:

— Neste momento de profunda dor, a família agradece as mensagens de carinho e pede orações para que sua anjinha faça uma passagem de luz e em paz — diz o comunicado.

Quem é Robson Nunes?

Um dos seus trabalhos de maior repercussão foi no cinema, ao interpretar Tim Maia na juventude no filme sobre a vida do cantor, lançado em 2014.