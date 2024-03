A tradicional reunião-almoço da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) recebeu, nesta segunda-feira (25), o espanhol Josep Piqué, presidente-executivo da La Salle Technova. A empresa é uma das incubadoras líderes da Europa para startups tecnológicas inovadoras. O assunto do encontro foi a organização de ecossistemas de inovação para a transformação urbana. A realização foi uma parceria do governo do Estado, do Inova RS/Região Serra Gaúcha e da Fapergs, que aproveitaram a presença do palestrante no Rio Grande Sul para o South Summit, em Porto Alegre, realizado na última semana.