O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), desembargador Ricardo Martins Costa, e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Augusto César Leite de Carvalho participaram de uma coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (26), antes do início do seminário Direito Fundamental ao Trabalho Decente, em Bento Gonçalves. Durante a conversa, os profissionais relembraram o resgate dos 207 trabalhadores em situação análoga à escravidão, em fevereiro do ano passado, e mencionaram a importância da fiscalização dentro das empresas.