O comportamento empresarial e a estrutura da sociedade hierárquica também foram assuntos levados para o segundo dia do seminário Direito Fundamental ao Trabalho Decente, que ocorreu nesta terça-feira (27), em Bento Gonçalves — o evento se encerra nesta quarta (28). Com a participação da advogada Luana Pereira da Costa e do professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Vitor Araújo Filgueiras, o painel "Trabalho Escravo: Prevenção e Reparação" foi abordado ainda com métodos de melhorias que podem ser aplicados dentro das empresas para contribuir com a prevenção de casos degradantes.