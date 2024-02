O segundo dia do seminário Direito Fundamental ao Trabalho Decente começou com destaque sobre medidas para fiscalizar todas as cadeias produtivas no Brasil, a dificuldade de responsabilização de empresas envolvidas em casos de trabalho análogo à escravidão e os potenciais riscos do país em perder exportação devido aos casos degradantes. O simpósio, que começou na manhã desta terça-feira (27), em Bento Gonçalves, conta com a presença de profissionais de diferentes áreas para falar sobre direitos humanos e trabalhistas.