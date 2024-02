O primeiro dia do seminário Direito Fundamental ao Trabalho Decente começou às 19h desta segunda-feira (26) no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves. O simpósio contou com a presença do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Lelio Bentes Corrêa, do ministro do TST Augusto César Leite de Carvalho, do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), desembargador Ricardo Martins Costa, além de representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT), Judiciário e auditores fiscais.