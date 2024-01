Embora o impacto das novas regras de eficiência energética para geladeiras terá maior efeito a longo prazo, as mudanças que a lei já em vigor trazem estão começando a se desenhar no mercado da Serra, onde consumidores já buscam informações. As alterações recentemente implementadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME) estão criando expectativas e antecipações sobre alterações que acontecerão nos próximos anos.