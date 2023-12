O novo ano está logo ali e as contas também. A troca de calendário costuma coincidir com gastos extras, com festas, viagens, férias, impostos como IPTU e IPVA, além da preparação para o início do ano letivo, com uniforme, transporte e material escolar. Por isso, as famílias precisam garantir a organização financeira e a cautela para que esse acúmulo de contas não vire uma bola de neve. Essas são as principais sugestões de economistas de Caxias do Sul em relação ao planejamento da população em 2024.