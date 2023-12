Claro que praias como Arroio do Sal, Curumim e Torres estão entre as preferências dos caxienses para as férias entre dezembro e janeiro. No entanto, muitos também tem optado por outros destinos, como o Nordeste brasileiro, as cidades dos Estados Unidos, a paradisíaca Punta Cana, na República Dominicana, e o Rio de Janeiro despontando entre as buscas.