A Consulta Popular de 2023-2024 está aberta. Para conhecer e votar nos projetos que participam desta edição, basta acessar o site consultapopular.rs.gov.br até esta sexta-feira (1º). A votação, que não é obrigatória, pode ser feita online ou pelo whatsapp (51) 3210-3260.O interessado deve ter em mãos o titulo de eleitor, além do login e senha do cadastro no site gov.br.