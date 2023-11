Os empresários Fernandes Lucena (empresa Sabresul), James Eduardo Bellini (Marcopolo) e Paulo Spanholi (Sul Corte) foram premiados com o Mérito Metalúrgico Gigia Bandera, na noite de sexta-feira (24), em Caxias do Sul. O Mérito Gigia Bandera destaca histórias de sucesso na indústria na região. O prêmio é entregue desde 1987, pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs).