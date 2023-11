Dois meses após as águas do Rio Taquari invadirem a cidade, donos de estabelecimentos de Santa Tereza, na Serra, buscam reconquistar os turistas. É que desde a enchente em setembro os visitantes se afastaram do pequeno município da Serra, que tem o turismo como uma das principais fontes de renda. Além de ser vizinha ao Vale dos Vinhedos, a cidade abriga um centro histórico com casarões em madeira e alvenaria tombados como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, assim como lugares que valorizam a gastronomia típica, o artesanato e a produção local.