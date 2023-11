Em uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul e UCS Graphene, a Codeca emprestou um veículo da coleta de lixo para ser pintado com tinta feita com grafeno. O caminhão ficou em exposição durante a 2ª Feira Brasileira do Grafeno, que se encerrou nesta semana. Segundo a companhia, este é o primeiro caminhão pintado com o material no Brasil.