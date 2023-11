As áreas da saúde, agricultura e da beleza despontam como as próximas a serem ainda mais beneficiadas com produtos e soluções fabricadas com o grafeno. O componente é o destaque da 2ª Feira Brasileira do Grafeno, que chegou nesta terça-feira (14) ao segundo e último dia de programação na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Para o ano que vem, o evento ganhará uma data a mais e será realizada nos dias 27, 28 e 29 de novembro, também no Ginásio Poliesportivo da UCS.