Realizada em 2021, a primeira edição da Feira Brasileira do Grafeno mostrou ao país o que era possível ser feito com o material considerado o mais forte e leve do mundo. Aberta na manhã desta segunda (13), com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a segunda edição do evento desta vez apresenta, no ginásio da Vila Olímpica da Universidade de Caxias do Sul (UCS), os produtos que atualmente são vendidos em escala comercial e que utilizam o composto na sua produção.