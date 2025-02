Carnaval em Caxias: confira os dias, horários e valores dos ingressos para curtir os blocos

Os famosos blocos carnavalescos espalhados pela cidade contam com diversas atrações para agradar o público. Divulgação / Divulgação

Caxias do Sul já se prepara para curtir a folia de Carnaval. Os famosos blocos carnavalescos espalhados pela cidade contam com diversas atrações para agradar o público. A programação já se inicia neste domingo (16) com o Carnaval das Famílias Samba Show, a partir das 15h, na Rua Plácido de Castro, junto à Feira Maesa Cultural. Quem promete alegrar o público é o Grupo Samba Show. A entrada é gratuita.

No próximo sábado (22) ocorre o Bloco da Estação, das 14h às 22h, na Praça das Feiras. Com entrada gratuita, quem agita os foliões são os grupos Eu Te Avisei e Deu Match, além dos DJs Tuba e JC. No mesmo dia também haverá o Bloco dos Acadêmicos do Luizinho, a partir das 14h, na Rua Jacob Luchesi, em frente ao bar do Luizinho. As atrações ficam por conta da Escola de Samba Samba Show, Grupo Viro Zueira e Sem Razão. O evento é gratuito, mas há ingressos a R$ 220 para área open bar. Os bilhetes podem ser adquiridos pelo link.

No dia 1º de março ocorre o Bloco da Ovelha, que comemora 10 anos. A concentração se inicia às 11h, com cortejo ao meio-dia. O cortejo encerrará na Rua Tronca, em frente à Cervejaria Salvador. A festa segue até as 22h na rua e continua no Salvador. As atrações que vão comandar a folia são Zé Ramos Trio, Bloco da Ovelha, Grupo Samba Show e DJs Mari Alencastro, Pedro Cavare, Naomi Lu, Odra e Damián. Os ingressos são gratuitos até as 16h; após, R$ 20. Para quem quiser garantir lugar na área reservada na Cervejaria Salvador pode adquirir ingresso neste link.

O tradicional Bloco da Velha, com o tema Batucada Brasileira, ocorrerá no dia 2 de março, das 14h às 21h30min, na Rua Dom José Baréa, no entorno da antiga Maesa. Entre as atrações está o músico Dan Ferretti que comandará a Banda Bloco da Velha, a Bateria Bloco da Velha, DJ Mono e Grupo Dance Tudo, coordenado pelo dançarino Rodrigo Scherer. O evento é gratuito e a entrada será pelas ruas Treze de Maio e pela Tronca, esquina com a Vereador Mario Pezzi. Para quem quiser adquirir o camarote, os ingressos podem ser adquiridos pelo site Minha Entrada e também na Livraria Do Arco da Velha.

No final de semana de Carnaval, 1º e 2 de março, ocorrerá o Bloco da Ovelha Negra, que conta com atrações nacionais, como MC Hariel, MC Don Juan, Gaab, Tília, Pura Curtição, a querida bateria da Ovelha Negra e DJs locais. O evento ocorre das 15h às 23h, no estacionamento da Engenharia do Corpo da Casa de Pedra, na Rua Antônio Ribeiro Mendes, 3.064, no bairro Santa Catarina. O ingresso dá acesso aos dois dias de folia com open bar. Os bilhetes custam R$ 300 e podem ser adquiridos pelo link.

Para finalizar a programação, no dia 8 de março ocorre o Bloco da Farofada, das 15h às 22h, na Praça de Galópolis. As atrações serão divulgadas nas redes sociais do Bloco. A entrada é gratuita. No mesmo dia, na Rua Plácido de Castro, em frente à Maesa, ocorre o Carnaval de Rua de Caxias do Sul, a partir das 20h. O desfile contará com a Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra, Escola de Samba Recreativa e Cultural Nação Verde e Branco, Escola de Samba Acadêmicos Filho de Jardel, Grupo Recreativo Esportivo Unidos do é o Tchan, Associação Cultural e Esportiva Acadêmicos XV de Novembro e Associação Cultural Esportiva São Vicente. A entrada é gratuita.

Confira a programação completa:

16 de fevereiro (domingo)

Carnaval das Famílias - Samba Show

Horário: das 15h às 18h30min

das 15h às 18h30min Local: Rua Plácido de Castro, junto à Feira Maesa Cultural

Rua Plácido de Castro, junto à Feira Maesa Cultural Entrada gratuita

Em caso de chuva, será transferido para o próximo domingo

22 de fevereiro (sábado)

Bloco da Estação

Horário: das 14h às 22h

das 14h às 22h Local: Praça das Feiras

Praça das Feiras Entrada gratuita

Acadêmicos do Luizinho

Horário: a partir das 14h

a partir das 14h Local: Rua Jacob Luchesi, em frente ao bar do Luizinho

Rua Jacob Luchesi, em frente ao bar do Luizinho O evento é gratuito, mas há ingressos no valor de R$220 para área open bar. Os bilhetes podem ser adquiridos através do link.

23 de fevereiro (domingo)

Desorkestra Montanhosa

Horário: das 15h às 19h

das 15h às 19h Local: A saída do cortejo ocorre do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovas Filho até o Bar Kerwald.

1º de março (sábado)

Bloco da Ovelha

Horário: das 12h às 22h

das 12h às 22h Local: Rua Tronca

Rua Tronca Os ingressos são gratuitos. Para quem quiser garantir a entrada e área reservada na Cervejaria Salvador, pode adquirir o ingresso neste link.

2º de março (domingo)

Bloco da Velha

Horário: das 10h às 22h

das 10h às 22h Local: Rua Dom José Barea, em frente à MAESA

Rua Dom José Barea, em frente à MAESA Para quem quiser adquirir o camarote, os ingressos podem ser adquiridos pelo site Minha Entrada e também na Livraria Do Arco da Velha.

Bloco da Ovelha Negra

Datas: 1º e 2º de março

1º e 2º de março Horário: das 15h às 23h

das 15h às 23h Local: no estacionamento da Engenharia do Corpo da Casa de Pedra

no estacionamento da Engenharia do Corpo da Casa de Pedra Os ingressos custam podem ser adquiridos através do link.

8 de março (sábado)

Bloco da Farofada

Horário: das 15h às 22h

das 15h às 22h Local: Praça Duque de Caxias em Galópolis

Praça Duque de Caxias em Galópolis Entrada gratuita

Carnaval de Rua