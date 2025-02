A um mês do desfile, escolas de samba de Caxias do Sul driblam dificuldades para garantir presença na Plácido de Castro, após oito anos

Marcado para o dia 8 de março, na Plácido de Castro, desfile irá reunir seis escolas de samba Porthus Junior / Agencia RBS

Desde 2016, último ano em que Caxias do Sul realizou o desfile das escolas de samba, Rosara Moreira teve de se contentar em assistir paulistas, cariocas e porto-alegrenses desfilarem pela televisão. Mais do que uma relação de paixão pela festa popular, a presidente Nação Verde e Branco tem no Carnaval uma terapia, que relaxa a tensão sempre que imagina uma fantasia ou a melhor forma de contar um enredo. É por isso que o retorno do desfile de Carnaval em Caxias do Sul após oito anos a enche de expectativa, ainda que a encha também de trabalho, a um mês de pisar na Rua Plácido de Castro.

– Foi difícil assistir tantos desfiles nestes anos todos, só pensando na minha escola e no nosso Carnaval. Mas finalmente estamos voltando e o povo está vindo com a gente. Vai ser com pouco dinheiro, com simplicidade, mas com muita coragem e amor pelo Carnaval – diz a presidenta da escola que neste ano irá homenagear a Livraria do Arco da Velha e o Bloco da Velha.

Rosaura Moreira, da Nação Verde e Branco: volta na garra e no amor Porthus Junior / Agencia RBS

A mistura de alegria e alívio daqueles que aguardavam com ansiedade pelo ressurgimento do Carnaval caxiense é compartilhada pelo presidente da Escola de Samba Pérola Negra, Vagner Macedo, que herdou a função do pai, Alécio Macedo, o Tio Cafu, falecido no último dia do ano passado:

– A escola quer continuar o legado deixado pelo meu pai, que amava muito o que fazia e ajudou a passar essa paixão e a trazer muita gente para a escola, para o Carnaval de Caxias. A gente leva muito a sério, principalmente porque se lida com pessoas que às vezes estão com seus problemas particulares, estão passando por dificuldades e a escola de samba ajuda a descontrair, trazer uma energia boa quando a vida está sofrida.

Tarde de produção de fantasias na sede da São Vicente, no Jardelino Ramos Porthus Junior / Agencia RBS

Após um retorno simbólico em 2024, quando quatro agremiações desfilaram pela Plácido de Castro num formato mais próximo ao dos cortejos de blocos, sem distribuição por alas, nem sequer o som da própria bateria, o próximo dia 8 de março irá marcar a tão aguardada retomada do desfile carnavalesco em Caxias, uma semana após o fim de semana de Carnaval, para não dividir público com os blocos.

Serão seis escolas participantes, número que deve crescer para os próximos anos, conforme as entidades consigam mobilizar suas comunidades e ter alguma garantia de recursos que permita se organizarem. Em 2016, último ano de desfile, foram nove participantes, sendo seis no grupo especial e três disputando o acesso. Entidades tradicionais da folia caxiense, como Mancha Verde, Protegidos da Princesa, Império da Zona Norte e Incríveis do Ritmo, ainda não irão voltar neste ano.

Comissão organizadora do Carnaval recebida por secretários municipais de Caxias Florencia Menegolla / Divulgação

Sem concurso de campeã, premiação será apenas para destaques

O regulamento prevê desfiles de 50 minutos para cada escola, sendo que cada uma deverá ter no mínimo 130 integrantes, incluindo bateria, comissão de frente, baianas, mestre-sala e porta-bandeira e casal de passistas. Consultadas pela reportagem, a maior das escolas deve ter entre 200 e 300 componentes. O que ainda não volta neste ano é o concurso para escolher a campeã. Devido à discrepância de estrutura e de condições de cada escola organizar o seu desfile após o longo período de inatividade, a maioria optou por haver apenas a distribuição de troféus de destaque, contemplando 18 categorias. Com o compromisso de não votarem na própria agremiação, uma comissão formada pelos presidentes das escolas irá escolher a melhor comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, evolução, harmonia, bateria e samba-enredo, entre outros quesitos.

Ainda que tenha havido consenso, houve quem preferisse ter já neste ano a tradicional disputa pelo título de campeã.

– Eu queria que tivesse a competição, porque sempre foi assim. Nenhuma escola entra na avenida pra ser só mais uma. O povo quer fazer bonito, quer ver a comunidade gritando o nome da escola torcendo pra ela ser a campeã. É essa garra que faz o desfile ficar bonito, e acho que em respeito ao Carnaval de Caxias é urgente que para o próximo ano as escolas voltem a competir – comenta Carla Borges, presidente da São Vicente, que neste ano irá homenagear os pioneiros da escola em seu enredo.

A entrega de troféus para os destaques, contudo, foi a maneira encontrada para valorizar o esforço das escolas que superaram todo tipo de adversidade para colocar suas cores na Plácido e marcar presença no movimento de retomada do Carnaval em Caxias.

– Depois de oito anos, cada escola está retomando do jeito que foi possível, com todo tipo de dificuldade, muitas tendo de pegar instrumentos emprestados e dependendo de parceria enquanto vão se reestruturando. As instituições se ajudarem é mais importante do que a competição neste momento. Para 2026, com certeza, vai ter o concurso da campeã – diz Cassiano Fontana, presidente da Unidos do É o Tchan, cujo enredo trará uma homenagem ao município de Quaraí, na fronteira, que completa 150 anos e que é terra natal de muitos moradores de Caxias.

Enquanto não chega o grande dia, as semanas que antecedem o desfile são de trabalho árduo tanto nas quadras das escolas, onde ocorrem os ensaios, quanto nas casas de voluntários que as transformam em verdadeiros ateliers para confeccionar e costurar fantasias.

Para quem também quiser entrar no clima da folia, é possível escutar os sambas gravados por cada escola, no canal da Secretaria Municipal de Cultura no YouTube. O desfile no dia 8 de março está marcado para começar às 20h, na Rua Plácido de Castro, com entrada gratuita.

SAMBAS-ENREDO PARTICIPANTES

Acadêmicos Pérola Negra

Presidente: Vagner Macedo

Título: Usain, o axé da cura

Tema: cura, orixás

Escola de Samba Nação Verde e Branco

Presidente: Rosara Moreira

Título: Se na Do Arco da Velha for uma vez, do Bloco da Velha será sempre Freguês

Tema: homenagem ao Arco da Velha e ao Bloco da Velha

Acadêmicos Filhos de Jardel

Presidente: Simeão Vargas

Título: Filmes e clipes que marcaram época

Tema: cinema

Unidos do É O Tchan

Presidente: Cassiano Fontana

Título: Na Fronteira Oeste sou Quaraí de corpo, alma e coração - 150 anos de fé, trabalho e união

Tema: 150 anos do município de Quaraí

Acadêmicos XV de Novembro

Presidente: Paulo Roberto Teixeira

Título: A outra cor dessa cidade sou eu

Tema: negritude