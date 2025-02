De orixás a filmes que marcaram época: saiba quais sambas-enredo vão desfilar em Caxias do Sul

Carnaval de rua estava em hiato desde 2017 antes do retorno no ano passado. Porthus Junior / Agencia RBS

Seis escolas de samba vão disputar o inédito prêmio Destaque Carnaval 2025 de Caxias do Sul, no dia 8 de março. O concurso foi criado como uma transição entre o desfile simbólico do ano passado, que colocou quatro agremiações para festejar na Rua Plácido de Castro, e o campeonato tradicional da cidade, que tem expectativa para retorno em 2026.

Os cortejos terão novamente lugar na Rua Plácido de Castro, a partir das 20h, com entrada gratuita. Confirmaram participação no carnaval de rua: Acadêmicos Pérola Negra, Escola de Samba Nação Verde e Branco, Acadêmicos Filho de Jardel, Unidos do É O Tchan, Acadêmicos XV de Novembro e Associação Cultural e Esportiva São Vicente.

Os presidentes das escolas irão definir os destaques em 18 categorias, como samba-enredo, que, este ano, transita entre orixás, filmes e clipes que marcaram época e negritude (veja a lista, abaixo). Cada apresentação terá 50 minutos.

Entre os outros critérios de avaliação do prêmio estão comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, evolução, harmonia musical e bateria.

A organização do Carnaval de Rua 2025 é realizada por uma comissão comunitária, integrada por um representante de cada agremiação, além da Secretaria Municipal da Cultura, da União das Associações de Bairro (UAB), do Instituto SAMbA, da Associação dos Amigos da Maesa e do Instituto de Leitura Quindim.

A corte do evento foi anunciada em dezembro: Diogo Braga da Rosa será o Rei Momo, Jéssica Jardim da Silva será a Rainha, e Natália Almeida Borges e Karine de Oliveira Ribeiro serão as princesas.

Sambas-enredo participantes

Acadêmicos Pérola Negra

Título: Ossain, o axé da cura

Tema: cura, orixás

Escola de Samba Nação Verde e Branco

Título: Se na Do Arco da Velha for uma vez, do Bloco da Velha será sempre Freguês

Tema: homenagem ao Arco da Velha e ao Bloco da Velha

Acadêmicos Filho de Jardel

Título: Filmes e clipes que marcaram época

Tema: cinema

Unidos do É O Tchan

Título: Na Fronteira Oeste sou Quaraí de corpo, alma e coração - 150 anos de fé, trabalho e união

Tema: 150 anos do município de Quaraí

Acadêmicos XV de Novembro

Título: A outra cor dessa cidade sou eu

Tema: negritude

Associação Cultural e Esportiva São Vicente

Título: O quilombo que nunca se calou

Tema: África

Serviço