Bloco da Ovelha: uma história de 10 anos de folia e inclusão em Caxias do Sul

Bandeira da Charanga Estação Primeira Paralela, nome dado à banda do Bloco da Ovelha nos primeiros anos. Marielle Belle / Divulgação

Logo ali é Carnaval. Como abre alas da maior festa popular do mundo, na cadência do samba, o Bloco da Ovelha inicia a celebração de 10 anos de folia com uma exposição fotográfica.

A mostra registra momentos marcantes, entre cenas de bastidores e a animação dos foliões, entre um ziriguidum e outro, além de apresentar ao público os abadás de edições passadas e acessórios icônicos do bloco.

A exposição pode ser visitada a partir desta quarta-feira (12), no 3º andar do Prataviera Shopping, ficando em cartaz até o dia 5 de março, ou seja, na Quarta-Feira de Cinzas, fechando a celebração de Carnaval.

Falando em folia, a festa desse ano do Bloco da Ovelha ocorrerá no dia 1º de março, na Rua Tronca, e contará com diversas bandas e DJs. Os abadás já podem ser adquiridos neste site.

Ovelheza, símbolo de inclusão

A curadoria da mostra fotográfica é do Leonardo Ferrolho, puxador e produtor executivo do Bloco da Ovelha.

— Quando criamos o bloco, em 2015, era mais para curtir o Carnaval, sem a pretensão de que fosse virar um grande evento na cidade. Mas depois do primeiro ano tivemos certeza de que iria durar e nós tínhamos que estruturar melhor o bloco. E no terceiro ano mais do que dobrou o número de foliões em relação ao segundo ano e assim foi crescendo exponencialmente — recorda Ferrolho.

Leia Mais Desfile de Carnaval em Caxias do Sul será no dia 8 de março

A partir desse ímpeto despretensioso, o agitador cultural revisita a trajetória do Bloco da Ovelha e afirma que a relevância extrapola os limites da folia carnavalesca.

— Não tenho receio de dizer que o Bloco da Ovelha está marcado na história da cidade. E não só como uma festa, mas também como um espaço de inclusão com a Ovelheza, por exemplo, que é como se fosse a “rainha de bateria” do bloco. Já tivemos representantes da comunidade down, mulher trans, passistas de escola de samba — explica Ferrolho, despistando a informação preciosa de quem será a Ovelheza desse ano.

— Ela será revelada em breve, ainda não posso passar essa informação (risos).

Contabilidade carnavalesca

Durante esses 10 anos, o Bloco da Ovelha reuniu mais de 70 mil foliões, movimentando a economia e o turismo local.

A cada ano, mais de 150 profissionais trabalham direta e indiretamente no evento, e a equipe artística conta com mais de 70 integrantes, incluindo músicos bailarinos e produtores.

PROGRAME-SE