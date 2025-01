"Assim as crianças aproveitam melhor", diz mãe de meninos autistas ao levá-los a uma sessão de cinema adaptada, em Caxias

Família dos jovens Lucas, 5, e Arthur, 12, aproveitou a sessão adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que ocorrem uma vez por mês no Ordovás, com entrada gratuita Porthus Junior / Agencia RBS

Acostumado a frequentar o cinema desde bebê, agora aos cinco anos Lucas corria livremente pela Sala Ulysses Geremia, que na última quarta-feira exibiu a animação Abominável (2019). Em outros momentos, brincava de se esconder de outra criança que estava na sala. Era a primeira Sessão Azul de 2025, projeto iniciado no ano passado voltado exclusivamente para o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares ou acompanhantes.

Junto com Lucas estava o irmão, Arthur, de 12 anos, também autista, que assistiu ao filme atentamente. A mãe dos meninos, Cláudia Dal Igna, conta que o primogênito se tornou cinéfilo graças ao hábito da família de frequentar o cinema, mas que aquela era a primeira sessão adaptada que todos frequentavam.

- Nós temos um interesse pelo cinema e sempre quis conhecer a sessão adaptada, mas a restrição de horários não permitia. Agora, de férias, finalmente tivemos como vir. Com o Arthur tive de aprender a recorrer a algumas estratégias quando ele era pequeno, como usar fones de ouvido para abafar o som e sentar mais próximo da escada, onde é menos escuro. Tendo uma liberdade maior na sala adaptada, acho que agora o Lucas (o mais novo) vai aproveitar melhor, porque ele é muito ativo e isso às vezes gera algum transtorno a quem está numa sessão regular - conta a mãe.

"Abominvel", longa de animação, foi o filme exibido na Sessão Azul de janeiro, na última quarta. Iniciadas em julho, exibições adaptadas ainda levam pouco público Porthus Junior / Agencia RBS

Iniciada em julho do ano passado, a Sessão Azul tem como diferencial a baixa luminosidade, volume reduzido e a permissão para livre circulação pela sala durante a exibição do filme. Francisco Júnior, da Unidade de Cinema e Vídeo da Secretaria de Cultura, comenta que, mesmo que as sessões já realizadas tenham levado um público relativamente pequeno, entre oito e 10 pessoas em média, a experiência tem sido positiva:

- Realizar a sessão azul está sendo muito bacana, principalmente por estamos atingindo muitos participantes que nunca tinham entrado em uma sala de cinema antes. Acompanhar esta descoberta nos dá a certeza de que o projeto cumpre o seu papel inclusivo. Sabemos da complexidade do TEA e dos cuidados especiais que um autista demanda, porém temos entidades parceiras que trabalham no acompanhamento junto ao nosso público e temos a expectativa de aumento de público para as próximas sessões.

NAS SALAS COMERCIAIS

Além da Sala Ulysses Geremia, os cinemas comerciais da cidade também contam com a Sessão Azul para pessoas com TEA. No GNC Cinemas, do Shopping Villagio Caxias, as sessões adaptadas ocorrem sempre na segunda quinta-feira de cada mês. No Cinépolis, estas sessões ocorrem normalmente nos último sábado de cada mês. A venda de ingressos ocorre normalmente, enquanto na Sala Ulysses Geremia estas exibições são gratuitas.