Cinco bandas irão emprestar seu talento e sua energia para a edição 2024 do Natal do Metal, evento que desde 2001 une música e solidariedade em Caxias do Sul. A festa dos headbangers será no dia 13 de dezembro, no Clube Panela Velha (Rua Angelina Michelon, 1750), a partir das 20h, com ingressos antecipados a R$ 20 + um quilo de alimento não perecível (na hora, R$ 30 mais o alimento).