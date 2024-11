A partir das 17h30min de segunda-feira (4) ocorre a abertura da 3ª edição do Festival Concerto de Moda da Serra Gaúcha (CMSG) no Monumento Nacional ao Imigrante, em Caxias do Sul. O evento que celebra a moda brasileira refletirá, neste ano, sobre os processos migratórios. O evento segue até a sexta-feira (8).