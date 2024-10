Entre suas atividades na Escola Marcopolo de Criatividade, os adolescentes entre 12 e 15 anos participam de oficinas musicais, com foco em canto, percussão e instrumentos de sopros. São alunos diferentes em cada turma, mas que se reúnem para uma quarta disciplina, de prática de conjunto, onde surgiu a Badulaque - Orquestra Popular, que será atração nesta quinta-feira, às 17h*, no palco da 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri.