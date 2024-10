Uma tábua de madeira com dois eixos e rolamentos nas pontas. Os mais elaborados contam com escoro para as costas e freios. Populares quando a rua era ambiente principal das brincadeiras entre crianças, carrinhos de lomba (ou rolimã) encabeçam a lista de brinquedos analógicos, sem pilhas ou motores, que faziam a diversão da criançada em um tempo que a internet era ainda uma visão do futuro.