"Proibido a Cães e Italianos" e "O Último Pub" entram em cartaz nesta quinta, em Caxias

Duas elogiadas produções europeias entram em cartaz nesta quinta-feira na Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul. Às 15h, estreia a animação “Proibido a Cães e Italianos”, do realizador francês Alain Ughetto. Às 19h30min, os fãs do cineasta britânico Ken Loach podem conferir O Último Pub, longa que o cineasta de 88 anos, premiado por filmes como “Ventos da liberdade”, de 2006, e “Eu, Daniel Blake”, de 2016, anunciou como sendo sua despedida do cinema.